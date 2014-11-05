О школе Ogivitel-ART Глубина и гармония ТОП – о чем никогда не расскажут другие



Однажды нам стало тесно в рамках современной живописи, которая не дает полноценно той глубины и жизни, которой дышат творения мастеров Эпохи Возрождения. Ушли десятилетия на изучение различных техник и подходов. Мы искали гармоничный природе механизм, способный превратить художника в живописца. Так родилась ТОП – технология оптических просветов, которую теперь может освоить каждый!



Мы предлагаем вам новое видение и способ образования пространства, объема и глубины. С ним картины как будто затягивают зрителя в свою реальность, где ярче чувствуются эмоции и посыл художника.



С нашей методикой вас не познакомят ни в каких академиях и школах. Механизм оптических просветов наиболее приближен к естественному восприятию света и цвета. На картине не останется разрозненных красок и груды мазков. В ней откроется ожившее пространство – другая реальность, которая моментально захватит внимание. А у зрителя, завороженного картиной, всегда будет возникать вопрос: “А как ты это делаешь?”.

