Начинающий

Научим рисовать, даже если у вас проблемы с рисунком или недостаточно опыта в живописи. Обучим технологии, которая позволяет работать с любыми материалами и картинами любой сложности. Дадим прочный фундамент, не требующий десятилетий попыток и траты времени впустую, с гарантией лучшего результата по методике не имеющей аналогов в мире.

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Любитель

Научим использовать уникальную технику, которая вдохнет новую жизнь в ваши картины. Дадим опору, которая повысит качество и позволит выйти к доходу с продажи своих картин и копий. Поможем передавать через картину эмоции и состояния, которые будут завораживать зрителей. Разберем типичные ошибки и покажем как вести работу, получая удовольствие от каждого этапа.

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Профессионал

Дадим возможность расширить спектр своих возможностей с помощью органичного природе механизма естественного появления сложнейших цветовых решений. Дадим методику, которая с гарантией результата моментально выделит ваши работы на фоне других художников. Выведем на новый уровень ценник ваших работ за счет их уникальности и непостижимости.

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О школе Ogivitel-ART

Глубина и гармония ТОП – о чем никогда не расскажут другие

Однажды нам стало тесно в рамках современной живописи, которая не дает полноценно той глубины и жизни, которой дышат творения мастеров Эпохи Возрождения. Ушли десятилетия на изучение различных техник и подходов. Мы искали гармоничный природе механизм, способный превратить художника в живописца. Так родилась ТОП – технология оптических просветов, которую теперь может освоить каждый!

Мы предлагаем вам новое видение и способ образования пространства, объема и глубины. С ним картины как будто затягивают зрителя в свою реальность, где ярче чувствуются эмоции и посыл художника.

С нашей методикой вас не познакомят ни в каких академиях и школах. Механизм оптических просветов наиболее приближен к естественному восприятию света и цвета. На картине не останется разрозненных красок и груды мазков. В ней откроется ожившее пространство – другая реальность, которая моментально захватит внимание. А у зрителя, завороженного картиной, всегда будет возникать вопрос: “А как ты это делаешь?”.

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Что нового?

Портрет Лопухиной в технике «старых мастеров»

                     «Она давно прошла, и нет уже тех глаз                 […]
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Леонид Лукин: «Без эффективной технологии художнику сложно раскрыть свой потенциал». Техника Старых мастеров для написания живых картин

Не бойтесь рисковать и остаться вдруг у разбитого корыта. Бойтесь просидеть у своего корыта всю жизнь и не сделать ничего, чтобы изменить ее к лучшему. ———————————————————————————————————————————————————————- […]
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Как выбрать кисти для рисования

Если сравнивать художника с чародеем, то кисть – это его волшебная палочка, при взмахе которой на чистом полотне начинают появляться чудесные вещи. Но, если перед волшебником […]
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