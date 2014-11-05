О школе Ogivitel-ART

Начинающий
Научим рисовать, даже если у вас проблемы с рисунком или недостаточно опыта в живописи. Обучим технологии, которая позволяет работать с любыми материалами и картинами любой сложности. Дадим прочный фундамент, не требующий десятилетий попыток и траты времени впустую, с гарантией лучшего результата по методике не имеющей аналогов в мире.
Любитель
Научим использовать уникальную технику, которая вдохнет новую жизнь в ваши картины. Дадим опору, которая повысит качество и позволит выйти к доходу с продажи своих картин и копий. Поможем передавать через картину эмоции и состояния, которые будут завораживать зрителей. Разберем типичные ошибки и покажем как вести работу, получая удовольствие от каждого этапа.
Профессионал
Дадим возможность расширить спектр своих возможностей с помощью органичного природе механизма естественного появления сложнейших цветовых решений. Дадим методику, которая с гарантией результата моментально выделит ваши работы на фоне других художников. Выведем на новый уровень ценник ваших работ за счет их уникальности и непостижимости.
О школе Ogivitel-ARTГлубина и гармония ТОП – о чем никогда не расскажут другие
Однажды нам стало тесно в рамках современной живописи, которая не дает полноценно той глубины и жизни, которой дышат творения мастеров Эпохи Возрождения. Ушли десятилетия на изучение различных техник и подходов. Мы искали гармоничный природе механизм, способный превратить художника в живописца. Так родилась ТОП – технология оптических просветов, которую теперь может освоить каждый!
Мы предлагаем вам новое видение и способ образования пространства, объема и глубины. С ним картины как будто затягивают зрителя в свою реальность, где ярче чувствуются эмоции и посыл художника.
С нашей методикой вас не познакомят ни в каких академиях и школах. Механизм оптических просветов наиболее приближен к естественному восприятию света и цвета. На картине не останется разрозненных красок и груды мазков. В ней откроется ожившее пространство – другая реальность, которая моментально захватит внимание. А у зрителя, завороженного картиной, всегда будет возникать вопрос: “А как ты это делаешь?”.